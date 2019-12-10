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  • 10.12.2019 22:48
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 22:48

152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masa ihanetinin bedelini Tufan'a ödetecek mi?

Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam heyecan iyice doruktaydı. Yeni bölümde Hızır'ın Tufan'dan şüphenmesi ve Tefo'nun uyanıp gerçekleri açıklaması geceye damgasını vurdu. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte 152. bölüm fragmanı beklenmeye başlandı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşananlar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de 151. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Tufan'ın son hamlesi herkesin kafasında soru işareti olarak dururken yakın dostu Hızır'ın yüreğine serpilen şüphe tohumları yeşertti. Alparslan ve Hızır Ali'nin de gözünden kaçmayan detaylar Hızır'ı kanıt aramaya itse de buna gerek kalmadı. Peki, EDHO 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan'ın son hamlesi herkesin kafasında soru işareti olarak dururken yakın dostu Hızır'ın yüreğine serpilen şüphe tohumları yeşermeye başlamıştır bile. Alparslan ve Hızır Ali'nin de gözünden kaçmayan detaylar Hızır'ı kanıt aramaya itse de buna gerek kalmayacaktır.

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