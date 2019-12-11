Aşk şarkılarıyla hafızalara kazınan Deniz Seki, 'Biraz Sezen, Biraz Ben Deniz Seki' konserleri kapsamında 13 Aralık'ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak.
Aşk şarkılarıyla hafızalara kazınan Deniz Seki, 'Biraz Sezen, Biraz Ben Deniz Seki' konserleri kapsamında 13 Aralık'ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.