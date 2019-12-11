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hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor

Aşk şarkılarıyla hafızalara kazınan , ', ' konserleri kapsamında 13 Aralık'ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Deniz zamanı

Aşk şarkılarıyla hafızalara kazınan Deniz Seki, 'Biraz Sezen, Biraz Ben Deniz Seki' konserleri kapsamında 13 Aralık'ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak.

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