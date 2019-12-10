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  • 10.12.2019
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'in kızı Ses'le yaptığı paylaşıma yorum yağdı

Sempatik oyuncu , önceki sabah kızıyla çektiği selfie'yi Instagram'da paylaştı. 'in tatlılığına Erdim'in takipçilerinden "Sabah şekeri" yorumları yağdı.

Sabah şekeri

Sempatik oyuncu Ümit Erdim, önceki sabah kızıyla çektiği selfie'yi Instagram'da paylaştı. 'in tatlılığına Erdim'in takipçilerinden "Sabah şekeri" yorumları yağdı.

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