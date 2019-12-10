Sempatik oyuncu Ümit Erdim, önceki sabah kızıyla çektiği selfie'yi Instagram'da paylaştı. Minik Ses'in tatlılığına Erdim'in takipçilerinden "Sabah şekeri" yorumları yağdı.
Sempatik oyuncu Ümit Erdim, önceki sabah kızıyla çektiği selfie'yi Instagram'da paylaştı. Minik Ses'in tatlılığına Erdim'in takipçilerinden "Sabah şekeri" yorumları yağdı.
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