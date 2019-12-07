Sosyetik Eda Taşpınar'ın saçlarına aklar düştü. Önceki gün bir markeanın küpeleriyle poz veren 39 yaşındaki ikoncanın saçlarındaki beyazlar dikkat çekti. Bronz tenli Taşpınar'ın saçlarını görenler "Siyahbeyaz Eda" esprisi yaptı.
Sosyetik Eda Taşpınar'ın saçlarına aklar düştü. Önceki gün bir markeanın küpeleriyle poz veren 39 yaşındaki ikoncanın saçlarındaki beyazlar dikkat çekti. Bronz tenli Taşpınar'ın saçlarını görenler "Siyahbeyaz Eda" esprisi yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.