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  • 07.12.2019
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Sosyetik 'ın saçlarına aklar düştü

Sosyetik 'ın saçlarına aklar düştü. Önceki gün bir markeanın küpeleriyle poz veren 39 yaşındaki ikoncanın saçlarındaki beyazlar dikkat çekti. Bronz tenli Taşpınar'ın saçlarını görenler "" esprisi yaptı.

Sıyah-beyaz Eda

Sosyetik Eda Taşpınar'ın saçlarına aklar düştü. Önceki gün bir markeanın küpeleriyle poz veren 39 yaşındaki ikoncanın saçlarındaki beyazlar dikkat çekti. Bronz tenli Taşpınar'ın saçlarını görenler "Siyahbeyaz Eda" esprisi yaptı.

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