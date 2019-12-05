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  • 05.12.2019
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'dan oğlu 'nun aşkı 'ye jest

, önceki gün İstinyePark'taydı. Tuna'nın kolunda oğlu 'nun aşkı 'nin tasarımı çanta vardı. Tuna, poz verirken çantayı gösterip müstakbel gelinine jest yaptı.

Geline jest
Derya Tuna, önceki gün İstinyePark'taydı. Tuna'nın kolunda oğlu İdo'nun aşkı Yasemin Şefkatli'nin tasarımı çanta vardı. Tuna, poz verirken çantayı gösterip müstakbel gelinine jest yaptı.

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