Derya Tuna, önceki gün İstinyePark'taydı. Tuna'nın kolunda oğlu İdo'nun aşkı Yasemin Şefkatli'nin tasarımı çanta vardı. Tuna, poz verirken çantayı gösterip müstakbel gelinine jest yaptı. Derya Tuna, önceki gün İstinyePark'taydı. Tuna'nın kolunda oğlu İdo'nun aşkı Yasemin Şefkatli'nin tasarımı çanta vardı. Tuna, poz verirken çantayı gösterip müstakbel gelinine jest yaptı.
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