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  • 04.12.2019
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ilk kişisel si için çalışmaya başladı

Lisede bir ressamın yanında çalışan , ilk kişisel si için çalışmaya başladı. “Bu ara le aşk yaşıyorum” diyen oyuncu, sergiyi müjdeledi.

Ressam Nurgül

Lisede bir ressamın yanında çalışan Nurgül Yeşilçay, ilk kişisel sergisi için çalışmaya başladı.

"Bu ara resimle aşk yaşıyorum" diyen oyuncu, şu sözlerle yi müjdeledi:

"Kilimdi, çiniydi oryantalizmdi derken ev 'türkü bar'a döndü." Yeşilçay'ın evinde kurduğu atölyede yaptığı eserlerine Anadolu motiflerini yansıttığı görüldü.

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