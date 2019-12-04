Lisede bir ressamın yanında çalışan Nurgül Yeşilçay, ilk kişisel sergisi için çalışmaya başladı.
"Bu ara resimle aşk yaşıyorum" diyen oyuncu, şu sözlerle sergiyi müjdeledi:
"Kilimdi, çiniydi oryantalizmdi derken ev 'türkü bar'a döndü." Yeşilçay'ın evinde kurduğu atölyede yaptığı eserlerine Anadolu motiflerini yansıttığı görüldü.
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