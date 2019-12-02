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  • 02.12.2019
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Arkadaşlarından Zeynep Çamcı'ya sürpriz

Zeynep Çamcı'nın kaleme aldığı "Feride" filmi için ünlü oyuncunun arkadaşları , , ve sürpriz yaparak filme dahil oldu.

Zeynep’e sürpriz
Zeynep Çamcı'nın kaleme aldığı "Feride" filmi için ünlü oyuncunun arkadaşları Uraz Kaygılaroğlu, Yiğit Kirazcı, Alper Saldıran ve Yusuf Akgün sürpriz yaparak filme dahil oldu.

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