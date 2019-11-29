Kalamış Marina'nın popüler mekanı Kalamış Paysage'da önceki akşam 90'lar pop rüzgarı esti. Sibel Bilgiç, Ferda Anıl Yarkın ve Ömür Gedik, yaklaşık 3 saat kaldıkları sahnede yaptıkları düetlerle herkesi mest etti.