Kalamış Marina'nın popüler mekanı Kalamış Paysage'da önceki akşam 90'lar pop rüzgarı esti. Sibel Bilgiç, Ferda Anıl Yarkın ve Ömür Gedik, yaklaşık 3 saat kaldıkları sahnede yaptıkları düetlerle herkesi mest etti.
Kalamış Marina'nın popülermekanı Kalamış Paysage'da öncekiakşam 90'lar pop rüzgarı esti. SibelBilgiç, Ferda Anıl Yarkın ve ÖmürGedik, yaklaşık 3 saat kaldıklarısahnedeyaptıklarıdüetlerleherkesimestetti.
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