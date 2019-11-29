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, ve 'ten düet şov

Kalamış Marina'nın popüler mekanı Kalamış Paysage'da önceki akşam 90'lar pop rüzgarı esti. , ve , yaklaşık 3 saat kaldıkları sahnede yaptıkları düetlerle herkesi mest etti.

Paysage’da düet gecesi
Kalamış Marina'nın popüler mekanı Kalamış Paysage'da önceki akşam 90'lar pop rüzgarı esti. Sibel Bilgiç, Ferda Anıl Yarkın ve Ömür Gedik, yaklaşık 3 saat kaldıkları sahnede yaptıkları düetlerle herkesi mest etti.

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