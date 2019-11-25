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  • 25.11.2019
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Sözleşmeli gelin! 'dan evlilik sözleşmesi itirafı...

Geçen ay Bursalı emlakçı ile evlenen , temkinli davrandı. Önceki gün Swissotel Büyük Efes'teki İğne İplik Moda'nın defilesine çıkan güzel model, eşiyle evlilik sözleşmesi yaptıklarını açıkladı.

Sözleşmeli gelin

Geçen ay Bursalı emlakçı Mehmet Tuş ile evlenen Elif Ece Uzun, temkinli davrandı. Önceki gün Swissotel Büyük Efes'teki İğne İplik Moda'nın defilesine çıkan güzel model, eşiyle evlilik sözleşmesi yaptıklarını açıklayıp ekledi:

"Evlilik sözleşmesini ikimiz de istedik. Bu birbirimize güvenmediğimiz anlamına gelmiyor. Biz eşimle birbirimize güveniyoruz; ama ilerde minik şeyler için sıkıntı olmasın diye nikahtan önce sözleşme imzaladık."


Ebru Şallı'nın ardından Uzun da evlilik sözleşmesi yaptı.


Uzun, geçen yıl evli olduğunu öğrendiği Tuş'la kısa bir ayrılık yaşamıştı.


Elif Ece Uzun - Süleyman Deli - Şebnem Schaefer

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