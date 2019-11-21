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  • 21.11.2019
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Popçu  ve aşkı 'dan uyumlu kombin

Popçu , önceki akşam bir davete evlilik hazırlığı yaptığı Kolombiyalı aşkı ile katıldı. Çiftin siyah uyumu dikkat çekti.

Aşıkların siyah uyumu

Popçu Soner Sarıkabadayı, önceki akşam bir davete evlilik hazırlığı yaptığı Kolombiyalı aşkı Madelein Lopez Camelo ile katıldı. Çiftin siyah uyumu dikkat çekti.

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