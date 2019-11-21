Popçu Soner Sarıkabadayı, önceki akşam bir davete evlilik hazırlığı yaptığı Kolombiyalı aşkı Madelein Lopez Camelo ile katıldı. Çiftin siyah uyumu dikkat çekti.
Popçu Soner Sarıkabadayı, önceki akşam bir davete evlilik hazırlığı yaptığı Kolombiyalı aşkı Madelein Lopez Camelo ile katıldı. Çiftin siyah uyumu dikkat çekti.
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