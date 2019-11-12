Üç yıllık evlilikleri geçtiğimiz hafta ani bir şekilde sona eren Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş, sahibi oldukları atları için son kararlarını verdi. At tutkusunu ünlü popçuya da aşılayan Odabaş, 11 yarış atından ilkini önceki gün satışa çıkardı.

Tuğrul Odabaş, iki yaşındaki tayına 125 bin TL fiyat biçti...

ATÇILIĞI BIRAKTIK

Atlarından ilkini satılığa çıkaran Tuğrul Odabaş, ilana "Atçılığı bıraktığımızdan dolayı" notu düştü.