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  • 12.11.2019
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ile atları için son kararı verdi!

Üç yıllık evlilikleri geçtiğimiz hafta ani bir şekilde sona eren ile , sahibi oldukları atları için son kararlarını verdi. At tutkusunu ünlü popçuya da aşılayan Odabaş, 11 yarış atından ilkini önceki gün satışa çıkardı.

Boşanmadan satılık

Üç yıllık evlilikleri geçtiğimiz hafta ani bir şekilde sona eren Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş, sahibi oldukları atları için son kararlarını verdi. At tutkusunu ünlü popçuya da aşılayan Odabaş, 11 yarış atından ilkini önceki gün satışa çıkardı.

, iki yaşındaki tayına 125 bin TL fiyat biçti...

ATÇILIĞI BIRAKTIK
Atlarından ilkini satılığa çıkaran Tuğrul Odabaş, ilana "Atçılığı bıraktığımızdan dolayı" notu düştü.

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