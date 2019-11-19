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  • 19.11.2019
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ile 'den aşk pozu

İşleri yüzünden görüşememekten şikayetçi olan ile aşkı kavuştu. Güzel oyuncuyla ünlü popçu, önceki gün Mudanya'da keyifli bir gezintiye çıktı.

Hasret bitti

İşleri yüzünden görüşememekten şikayetçi olan Zehra Yılmaz ile aşkı Cem Belevi kavuştu. Güzel oyuncuyla ünlü popçu, önceki gün Mudanya'da keyifli bir gezintiye çıktı.

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