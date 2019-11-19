İşleri yüzünden görüşememekten şikayetçi olan Zehra Yılmaz ile aşkı Cem Belevi kavuştu. Güzel oyuncuyla ünlü popçu, önceki gün Mudanya'da keyifli bir gezintiye çıktı.
- Saklambaç
- 19.11.2019
- Gazete
İşleri yüzünden görüşememekten şikayetçi olan Zehra Yılmaz ile aşkı Cem Belevi kavuştu. Güzel oyuncuyla ünlü popçu, önceki gün Mudanya'da keyifli bir gezintiye çıktı.
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