En güzel ev sahibi

Arsenal'ın Türk yıldızı Mesut Özil'le evlenip Londra'ya yerleşen Amine Gülşe'nin keyfine diyecek yok. Güzel oyuncu, önceki gün de eşinin kafesinde dostlarını ağırladı. Arsenal'ın Türk yıldızı Mesut Özil'le evlenip Londra'ya yerleşen Amine Gülşe'nin keyfine diyecek yok. Güzel oyuncu, önceki gün de eşinin kafesinde dostlarını ağırladı.
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