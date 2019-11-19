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En güzel ev sahibi

'ın Türk yıldızı 'le evlenip 'ya yerleşen 'nin keyfine diyecek yok. Güzel oyuncu, önceki gün de eşinin kafesinde dostlarını ağırladı.

En güzel ev sahibi
Arsenal'ın Türk yıldızı Mesut Özil'le evlenip Londra'ya yerleşen Amine Gülşe'nin keyfine diyecek yok. Güzel oyuncu, önceki gün de eşinin kafesinde dostlarını ağırladı.

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