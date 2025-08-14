Tatlıses’ten barışa yeni sözler: “Megri Megri” türküsüne Türkçe yorum

İbrahim Tatlıses, barışa olan inancını ve desteğini bir kez daha sanat yoluyla dile getirdi. Sanatçı, çözüm süreci döneminde gerçekleşen Diyarbakır buluşmasında Şivan Perver ile birlikte seslendirdiği "Megri Megri" türküsüne, barış sürecine ithafen Türkçe sözler yazdı.

Barış sürecinin sanatsal bir temsili haline gelen esere özel hazırlanan klipte, Başkan Erdoğan'ın barış sürecini başlattığı o tarihi konuşmasından "Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir." sözlerine de yer verildi.