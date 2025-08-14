Wilma Elles dördüncü çocuğunu bekliyor: “Sürekli yemek yiyorum, vitamin alsın diye”

Dördüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayan Wilma Elles, önceki gün eşi Mehmet Şah Çelik ile bir galaya katıldı. Kilo almadığı gözlenen oyuncu, "Sürekli iyi beslenmeye çalışıyorum. Çocuğumun vitamin alması için aslında sürekli yemek yiyorum." diye konuştu.

Kızları Mila ve Melodi'yi izcilik kampına gönderdiğini ifade eden Elles, "3 çocuklu bir anne olmanın zorluklarını yaşıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Mila ve Melodi izcilik kampında. Tüm bu dijital dünyada izcilik kampı olsun istedik. Çok beğeniyorlar. Sürekli böyle aktiviteler yapıyorlar. Mehmet bana çok yardımcı oluyor."

Dördüncü çocuklarının erkek olacağını açıklayan çift, isim konusundan henüz bir karar veremediklerini söyledi.