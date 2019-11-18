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  • 18.11.2019
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Usta tiyatrocu 91 yaşında hayatını kaybetti

Türk tiyatro ve sinemasının efsane ismi (91), dün akşam tedavi gördüğü 'nde hayatını kaybetti. Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı.

Yeri dolmaz bir 'Yıldız'
Türk tiyatro ve sinemasının efsane ismi (91), dün akşam tedavi gördüğü 'nde hayatını kaybetti. Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı. Usta oyuncu, 1928'de 'da doğdu. Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. 100'e yakın oyun sergiledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. 1998'de Ankara Sanat Kurumu "Yılın Kadın Sanatçısı" ödülü, 1998 yaşam boyu tiyatro sanatına katkılarından dolayı onur ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, Martı adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle 1999 Afife Tiyatro Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Başkan Erdoğan, Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

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