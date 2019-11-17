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  • 18.11.2019 01:20
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 01:20

'in son fotoğrafları ortaya çıktı

Türk sinema ve tiyatro sanatçısı 91 yaşındaki tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı

Usta Tiyatrocu , saat 19.00 sıralarında tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde 91 yaşında hayatını kaybetti. Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı.



SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Ünlü Tiyatro Sanatçısı Yıldız Kenter'in son olarak çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Kenter fotoğrafın birinde yalnız poz verirken diğer fotoğrafta ise, uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ile bakıcısı Esma Uzun ile poz verdiği görülüyor.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başkan 91 yaşında hayatını kaybeden Türk sinema ve tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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