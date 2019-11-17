Başkan Recep Tayyip Erdoğan 91 yaşında hayatını kaybeden Türk sinema ve tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için Twitter hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan mesajında, "Değerli tiyatro sanatçımız #YıldızKenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.