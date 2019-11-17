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  • Son Güncelleme: 17.11.2019 23:18

Başkan Erdoğan'dan için başsağlığı mesajı

Başkan 91 yaşında hayatını kaybeden Türk sinema ve tiyatro sanatçısı için başsağlığı mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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