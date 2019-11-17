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  • 17.11.2019
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Verdiği kilolarla dikkat çekmişti... 'nin formda kalma sırrı çözüldü!

'nin form sırrı ortaya çıktı. Güzel şarkıcı, her gün tükettiği , maydanoz, yeşil elma ve tarçın karışımından oluşan ödem çayıyla form tutuyor.

Sırrı çözüldü
Hadise'nin form sırrı ortaya çıktı. Daha önce Şeyda Coşkun'la çalışan popçu, 13 bin liralık programda hızla kilo vermesinden dolayı vücudunda sarkmalar oluşunca soluğu mahkemede almıştı.




DOĞAL YOLLA ZAYIFLIYOR
34 yaşındaki şarkıcı, olay sonrası diyetisyenini değiştirdi.



Seda Çayan ile çalışan ; her gün tükettiği , maydanoz, yeşil elma ve tarçın karışımından oluşan ödem çayıyla form tutuyor.

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