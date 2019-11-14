Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki gün marka yüzü olduğu Flormar'ın davetinde yakın dostu Dilan Çiçek Deniz'le bir araya geldi. Ergüçlü'yü davette yalnız bırakmayan Deniz, güzel oyuncuyla objektiflere de böyle poz verdi.
Ünlü oyuncu HazarErgüçlü, önceki gün markayüzü olduğu Flormar'ındavetinde yakın dostu DilanÇiçek Deniz'le bir arayageldi. Ergüçlü'yü davetteyalnız bırakmayan Deniz,güzel oyuncuyla objektiflerede böyle poz verdi.
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