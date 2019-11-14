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  • 14.11.2019
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ünlü oyuncu 'ye destek

Ünlü oyuncu , önceki gün marka yüzü olduğu Flormar'ın davetinde yakın dostu 'le bir araya geldi. Ergüçlü'yü davette yalnız bırakmayan Deniz, güzel oyuncuyla objektiflere de böyle poz verdi.

Çiçek gibi destek
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki gün marka yüzü olduğu Flormar'ın davetinde yakın dostu Dilan Çiçek Deniz'le bir araya geldi. Ergüçlü'yü davette yalnız bırakmayan Deniz, güzel oyuncuyla objektiflere de böyle poz verdi.

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