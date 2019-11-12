Yardımseverliğiyle bilinen dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, şimdi de bir Türk kızına destek oldu. Başarılı şarkıcı, Almanya'da yaşayan Türk kızı Beyza Mokka'nın da trajik hikayesine kayıtsız kalmadı. Sepsis hastalığı yüzünden iki kolu ile iki bacağını kaybeden genç kızın sevenleri, derin üzüntüye boğulmuştu. Biyonik kol ve bacaklarla hayata kaldığı yerden devam eden Beyza Mokka adına yapılan paylaşımlarda Rihanna'yı etiketleyen pek çok kişi, amacına ulaştı. Dünyaca ünlü yıldız, kendisinin hayranı olan Beyza ile iletişime geçip onu Instagram'da takibe aldı. Instagram'da yaklaşık 77 milyon kişi tarafından takip edilen Rihanna'nın takip ettiği 13 Türk'ten biri de Beyza Mokka oldu.

BEYZA ŞİMDİ ÇOK MUTLU



Mokka'nın yakın arkadaşları, sıkı bir Rihanna hayranı olan genç kıza moral vermek için harekete geçmişti. Bu adım, Rihanna'yı da heyecanlandırdı