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Dünyaca ünlü şarkıcı 'dan alkışlık hareket... Türk kızı ’ya yardım kararı aldı...

Dünyaca ünlü şarkıcı , iki kolunu ve iki bacağını kaybeden Türk kızı ’ya yardım kararı aldı. hesabından da Beyza’yı takibe alan güzel şarkıcıya övgü yağdı.

Kalbimizdesin Rihanna

Yardımseverliğiyle bilinen dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı , şimdi de bir Türk kızına destek oldu. Başarılı şarkıcı, 'da yaşayan Türk kızı 'nın da trajik hikayesine kayıtsız kalmadı. Sepsis hastalığı yüzünden iki kolu ile iki bacağını kaybeden genç kızın sevenleri, derin üzüntüye boğulmuştu. Biyonik kol ve bacaklarla hayata kaldığı yerden devam eden Beyza Mokka adına yapılan paylaşımlarda Rihanna'yı etiketleyen pek çok kişi, amacına ulaştı. Dünyaca ünlü yıldız, kendisinin hayranı olan Beyza ile iletişime geçip onu 'da takibe aldı. Instagram'da yaklaşık 77 milyon kişi tarafından takip edilen Rihanna'nın takip ettiği 13 Türk'ten biri de Beyza Mokka oldu.

BEYZA ŞİMDİ ÇOK MUTLU

Mokka'nın yakın arkadaşları, sıkı bir Rihanna hayranı olan genç kıza moral vermek için harekete geçmişti. Bu adım, Rihanna'yı da heyecanlandırdı

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