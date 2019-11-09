Yeni şöhret olan oyuncu ve şarkıcılar, milyonluk araçlarıyla şov yaparken Tuba Büyüküstün'den mütevazılık dersi geldi. Güzel oyuncu, önceki gün Aşiyan'da yeni aracının içerisinde görüntülendi.
Tuba Büyüküstün'ün Seat marka aracının fiyatının yaklaşık 200 bin TL olması, "Mütevazı star Tuba" dedirtti. Bu arada güzel oyuncu, direksiyonu ise özel şoförüne emanet etmişti.
HEM OYUNCU HEM PATRONİÇE
Ünlü oyuncu, önceki yıllarda ticarete de atıldı. Büyüküstün, anne ve babasıyla kurduğu tartı şirketiyle yurt dışına da işler yapıyor.
AYDIN HAMZA
Tuba Büyüküstün'ün Seat marka aracının fiyatının yaklaşık 200 bin TL olması, "Mütevazı star Tuba" dedirtti. Bu arada güzel oyuncu, direksiyonu ise özel şoförüne emanet etmişti.
HEM OYUNCU HEM PATRONİÇE
Ünlü oyuncu, önceki yıllarda ticarete de atıldı. Büyüküstün, anne ve babasıyla kurduğu tartı şirketiyle yurt dışına da işler yapıyor.
AYDIN HAMZA
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