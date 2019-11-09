Dilan iyice eridi

Son dönemde sıkı spor yapan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Mirela Cerica'nın davetine katıldı. 24 yaşındaki oyuncunun aşırı zayıflığı dikkat çekti... Son dönemde sıkı spor yapan Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Mirela Cerica'nın davetine katıldı. 24 yaşındaki oyuncunun aşırı zayıflığı dikkat çekti...
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