2012 Türkiye Güzeli Açalya Samyeli, moda dünyasından iş dünyasına geçti... 28 yaşındaki güzel oyuncu ve model, yarışmadan sonra kısa sürede ünlendi. Gazetelerde ve televizyonlarda sık sık boy gösterdi.



2012

Samyeli, bugüne kadar da birçok kez estetik operasyon geçirdi. Yepyeni görüntüsüyle dikkatleri üzerine topladı. Ancak hayranları onu tanımakta güçlük çekti.



2019

Açalya Samyeli, yakın bir tarihte de estetik işinden para kazanmak için harekete geçti. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Bursa'da bir estetik merkezi açtığını bildirdi. Azalea Beauty & Clinic adlı kliniğin fotoğraflarını da Instagram'a yükledi. Bu paylaşımlarla kendi reklamını yapan güzel oyuncu, estetik merkezine müşteri beklediğinin mesajını verdi.

EŞİNİN MEMLEKETİNİ SEÇTİ

Açalya Samyeli, 23 Aralık 2016'da Paris'teki Shangri-La Otel'de Bursalı işadamı Erman Ademoğlu ile dillere destan bir düğünle dünyaevine girmişti. Samyeli'nin estetik kliniğini eşinin memleketine açması dikkat çekti.