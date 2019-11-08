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Tescilli güzel ’da estetik merkezi açtı

Tescilli güzel ’den estetik yatırım... Bugüne kadar birçok kez operasyon geçiren güzel oyuncu, ’da estetik merkezi açtı. Kendi reklamını yapan güzel oyuncu, estetik merkezine müşteri beklediğinin mesajını verdi.

Estetik yatırım

2012 Türkiye Güzeli Açalya Samyeli, moda dünyasından iş dünyasına geçti... 28 yaşındaki güzel oyuncu ve model, yarışmadan sonra kısa sürede ünlendi. Gazetelerde ve televizyonlarda sık sık boy gösterdi.


2012

Samyeli, bugüne kadar da birçok kez estetik operasyon geçirdi. Yepyeni görüntüsüyle dikkatleri üzerine topladı. Ancak hayranları onu tanımakta güçlük çekti.


2019

, yakın bir tarihte de estetik işinden para kazanmak için harekete geçti. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Bursa'da bir estetik merkezi açtığını bildirdi. Azalea Beauty & Clinic adlı kliniğin fotoğraflarını da Instagram'a yükledi. Bu paylaşımlarla kendi reklamını yapan güzel oyuncu, estetik merkezine müşteri beklediğinin mesajını verdi.

EŞİNİN MEMLEKETİNİ SEÇTİ
Açalya Samyeli, 23 Aralık 2016'da Paris'teki Shangri-La Otel'de lı işadamı ile dillere destan bir düğünle dünyaevine girmişti. Samyeli'nin estetik kliniğini eşinin memleketine açması dikkat çekti.

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