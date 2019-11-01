Hollywood tarihinin en kötü karakterlerinden 'Joker'in son filmi, Türk sosyetikleri etkisi altına aldı. Ceylan Çapa, Selin Denizli Burnaz ve Sanem-Ralf Tezman çifti gibi isimlerin olduğu pek çok sosyetik, önceki akşam 'Joker' kılığına girip çılgınca eğlendi.
SANEM TEZMAN - RALF TEZMAN
CEYLAN ÇAPA - SELİN DENİZLİ BURNAZ
Joker kılığına giren Çapa'yı takipçileri tanımakta zorlandı.
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