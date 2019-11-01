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  • 01.11.2019
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'dan 'in aşkı 'ye destek

'in aşkı , önceki gün çanta markasının yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı. Şefkatli'ye övgüler yağdıran da davete katılıp müstakbel gelinine destek verdi.

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