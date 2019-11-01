İdo Tatlıses'in aşkı Yasemin Şefkatli, önceki gün çanta markasının yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı. Şefkatli'ye övgüler yağdıran Derya Tuna da davete katılıp müstakbel gelinine destek verdi. İdo Tatlıses'in aşkı Yasemin Şefkatli, önceki gün çanta markasının yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı. Şefkatli'ye övgüler yağdıran Derya Tuna da davete katılıp müstakbel gelinine destek verdi.
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