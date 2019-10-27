Atv'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, Karadeniz aşığı olup çıktı. Gürman, önceki gün sevgilisi Fatih İçmeli ile Tirebolu'da kahvaltı keyfi yaptı. Atv'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, Karadeniz aşığı olup çıktı. Gürman, önceki gün sevgilisi Fatih İçmeli ile Tirebolu'da kahvaltı keyfi yaptı.
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