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'Sen Anlat 'in Asiye'si , Karadeniz aşığı olup çıktı...

Atv'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat 'in Asiye'si , Karadeniz aşığı olup çıktı. Gürman, önceki gün sevgilisi ile Tirebolu'da kahvaltı keyfi yaptı.

Karadeniz keyfi
Atv'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat 'in Asiye'si Öykü Gürman, Karadeniz aşığı olup çıktı. Gürman, önceki gün sevgilisi Fatih İçmeli ile Tirebolu'da kahvaltı keyfi yaptı.

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