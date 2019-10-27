Turan'la eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün büyük sevinç yaşadı. Ünlü çift, minik oğulları Hamza Arda'nın 1. yaş gününü renkli bir partiyle kutladı. Akülü klasik arabaya bindirilen minik Hamza Arda, kral edasında sevimli pozlar verdi. Hamza Arda'nın bu karesi "Maşallah" dedirtti.
Arda Turan'ın tek hayali oğlunun başarılı bir tenisçi olup Wimbledon'da yarıştığını görmek.
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