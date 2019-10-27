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  • 27.10.2019
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ile eşi çifti oğulları 'nın 1. yaş gününü kutladı...

ile eşi Turan, önceki gün 1 yaşına giren oğulları için krallara layık bir parti düzenledi. Hamza Arda, kral edasında sevimli pozlar verdi.

Küçük kral

Turan'la eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün büyük sevinç yaşadı. Ünlü çift, minik oğulları Hamza Arda'nın 1. yaş gününü renkli bir partiyle kutladı. Akülü klasik arabaya bindirilen minik , kral edasında sevimli pozlar verdi. Hamza Arda'nın bu karesi "Maşallah" dedirtti.

'ın tek hayali oğlunun başarılı bir tenisçi olup Wimbledon'da yarıştığını görmek.

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