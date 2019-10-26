Haziran 2018'de Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitiren Emina Jahovic, ikinci kez nikah masasına oturacağının sinyalini verdi... Boşandıktan bir ay sonra Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan 37 yaşındaki Sırp şarkıcı, işadamı sevgilisiyle kısa bir ayrılık yaşadı. Ancak 55 yaşındaki sevgilisine ikinci şans veren Emina Jahovic, geçtiğimiz aylarda barıştı. İddiaya göre; barışma şartı ise evlilikti...
- Saklambaç
- 26.10.2019
- Gazete
Evlilik çok yakın! Emina Jahovic ile Sadettin Saran, ev arayışına başladı
Aşklarına ikinci şansı veren Emina Jahovic ile Sadettin Saran, ev arayışına başladı. Bebek sırtlarındaki süper lüks bir villayı gezen ikili, aylık kirası 120 bin TL olan evi çok beğendi. Sırp güzel ile Saran’ın bu hamlesi de ‘Evlilik çok yakın’ dedirtti.
Haziran 2018'de Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitiren Emina Jahovic, ikinci kez nikah masasına oturacağının sinyalini verdi... Boşandıktan bir ay sonra Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan 37 yaşındaki Sırp şarkıcı, işadamı sevgilisiyle kısa bir ayrılık yaşadı. Ancak 55 yaşındaki sevgilisine ikinci şans veren Emina Jahovic, geçtiğimiz aylarda barıştı. İddiaya göre; barışma şartı ise evlilikti...
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