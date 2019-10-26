Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 26.10.2019
  • Gazete

Evlilik çok yakın! ile Sadettin Saran, ev arayışına başladı

Aşklarına ikinci şansı veren ile Sadettin Saran, ev arayışına başladı. Bebek sırtlarındaki süper lüks bir villayı gezen ikili, aylık kirası 120 bin TL olan evi çok beğendi. Sırp güzel ile Saran’ın bu hamlesi de ‘Evlilik çok yakın’ dedirtti.



Haziran 2018'de Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitiren Emina Jahovic, ikinci kez nikah masasına oturacağının sinyalini verdi... Boşandıktan bir ay sonra Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan 37 yaşındaki Sırp şarkıcı, işadamı sevgilisiyle kısa bir ayrılık yaşadı. Ancak 55 yaşındaki sevgilisine ikinci şans veren Emina Jahovic, geçtiğimiz aylarda barıştı. İddiaya göre; barışma şartı ise evlilikti...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEvlilik çok yakın! Emina Jahovic ile Sadettin Saran, ev arayışına başladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri