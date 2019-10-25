Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 25.10.2019
  • Gazete

“Baba Parası” filminin oyuncuları yemekte bir araya geldi! aşkı ’le ilk kez el ele görüldü...

1 Ocak 2020’de vizyona girecek olan “Baba Parası” filminin oyuncuları, önceki akşamki yemekte bir araya geldi. , aksiyon türündeki filmin yemeğine yeni aşkı avukat ’le birlikte el ele katıldı.

Aşk ve aksiyon

Merakla beklenen "Baba Parası" filminin oyuncuları önceki akşam Kanyon'da buluştu. Yemeğe filmde rol alan Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin ve Devrim Yakut katıldı. Tüm ekip, yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği "Baba Parası"nda sinemaseverleri aksiyon dolu sahnelerin beklediğini müjdeledi. Başarılı oyuncu Kural, "Filmde bayağı koşturma ve atlama var" diye konuştu.

SEVGİLİSİNE KOMŞU OLUYOR
Kural, geceye avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le el ele katılıp aşkını duyurdu. Mutluluğu gözlerinden okunan Kural, "Beş aydır birlikteyiz. Her şey çok güzel gidiyor" dedi. Oyuncunun eski aşkı Sıla ile kavga ettiği Zekeriyaköy'deki evden taşınıp aynı semtteki aşkına komşu olacağı öğrenildi.


Kural, yeni aşkı Çağla Gizem Çelik'le ilk kez el ele görüntü verdi.

DOĞAN SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleri“Baba Parası” filminin oyuncuları yemekte bir araya geldi! Ahmet Kural aşkı Çağla Gizem Çelik’le ilk kez el ele görüldü...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri