Merakla beklenen "Baba Parası" filminin oyuncuları önceki akşam Kanyon'da buluştu. Yemeğe filmde rol alan Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin ve Devrim Yakut katıldı. Tüm ekip, yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği "Baba Parası"nda sinemaseverleri aksiyon dolu sahnelerin beklediğini müjdeledi. Başarılı oyuncu Kural, "Filmde bayağı koşturma ve atlama var" diye konuştu.

SEVGİLİSİNE KOMŞU OLUYOR

Kural, geceye avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le el ele katılıp aşkını duyurdu. Mutluluğu gözlerinden okunan Kural, "Beş aydır birlikteyiz. Her şey çok güzel gidiyor" dedi. Oyuncunun eski aşkı Sıla ile kavga ettiği Zekeriyaköy'deki evden taşınıp aynı semtteki aşkına komşu olacağı öğrenildi.



Kural, yeni aşkı Çağla Gizem Çelik'le ilk kez el ele görüntü verdi.

DOĞAN SAVAŞ