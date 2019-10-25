Taburcu oldu

Geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kaza sonucu ayak bileği kırılan Muazzez Abacı, dün hastaneden taburcu edildi. Ayağı 4 hafta alçıda kalacak olan usta sanatçıyı hastene çıkışı sevenleri çiçeklerle karşıladı.
Geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kaza sonucu ayak bileği kırılanMuazzez Abacı, dün hastaneden taburcu edildi. Ayağı 4 hafta alçıda kalacak olan usta sanatçıyı hastene çıkışı sevenleri çiçeklerle karşıladı.
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