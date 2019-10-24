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  • 24.10.2019
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, yapanları topa tuttu!

Müzik dünyasındaki '' polemiğine bir tepki de 'den geldi. Yonca Lodi, playback yapanları topa tuttu. Lodi, ‘Canlı söylemek, bu işin namusudur’ diyerek playback yapanlara taşını attı.

‘canlı müzik bu işin namusudur’

Müzik dünyasındaki '' polemiğine bir tepki de 'den geldi. Başarılı şarkıcı, 'in "Playback yapan sanatçılar, haram para kazanıyor" sözü üzerine şu çıkışı yaptı:

"CanlI söylemek yenileri korkutabilir ama bu işin namusu canlı söylemektir. Canlı şarkı söyleyememek benim için proje çizemeyen elektrik mühendisi demektir. Yapamıyorsanız bu işi yapmayın."

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