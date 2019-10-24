Müzik dünyasındaki 'playback' polemiğine bir tepki de Yonca Lodi'den geldi. Başarılı şarkıcı, Linet'in "Playback yapan sanatçılar, haram para kazanıyor" sözü üzerine şu çıkışı yaptı:

"CanlI söylemek yenileri korkutabilir ama bu işin namusu canlı söylemektir. Canlı şarkı söyleyememek benim için proje çizemeyen elektrik mühendisi demektir. Yapamıyorsanız bu işi yapmayın."