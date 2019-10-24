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  • 24.10.2019
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ile 'yı salladı...

'nin iki güçlü ismi ile , önceki akşam Sahnesi'nde bir araya geldi. İkili, efsane şarkılarıyla kulakların pasını sildi.

Dev buluşma
Türk Müziği'nin iki güçlü ismi Linet ile Selami Şahin, önceki akşam Sahnesi'nde bir araya geldi. İkili, efsane şarkılarıyla kulakların pasını sildi

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