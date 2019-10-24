Türk Müziği'nin iki güçlü ismi Linet ile Selami Şahin, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde bir araya geldi. İkili, efsane şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Türk Müziği'nin iki güçlü ismi Linet ile Selami Şahin, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde bir araya geldi. İkili, efsane şarkılarıyla kulakların pasını sildi
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