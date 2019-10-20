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  • 20.10.2019
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ile 'nun kızı Zehra'yı aşk değiştirdi! İşte Zehra'nın yeni hali...

’ın minik kızı Zehra artık genç kız oldu. ile aşk yaşayan 21 yaşındaki Zehra’nın büyük değişimi görenleri şaşırtıyor.

Aşk yaradı

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra'yı aşk değiştirdi. ile ilişkisi tam gaz devam eden 21 yaşındaki Zehra, önceki gün Zorlu AVM'deydi.

Daha önceleri salaş tarzıyla bilinen Zehra Çilingiroğlu, makyajı ve şık giyim tarzı ile de tüm bakışları üzerine çekti. Zehra'nın son günlerdeki bu değişimi "Aşk yaradı" dedirtti.

İKİ FARKLI ZEHRA


Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Zehra Çilingiroğlu'nun aşklarına ailelerinden de onay çıktı.

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