Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra'yı aşk değiştirdi. Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi tam gaz devam eden 21 yaşındaki Zehra, önceki gün Zorlu AVM'deydi.
Daha önceleri salaş tarzıyla bilinen Zehra Çilingiroğlu, makyajı ve şık giyim tarzı ile de tüm bakışları üzerine çekti. Zehra'nın son günlerdeki bu değişimi "Aşk yaradı" dedirtti.
İKİ FARKLI ZEHRA
Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Zehra Çilingiroğlu'nun aşklarına ailelerinden de onay çıktı.
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