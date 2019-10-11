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Çapkın şarkıcı Rafet El Roman yaptığı itirafla güldürdü

Çapkın şarkıcı Rafet El Roman, dünkü itirafıyla güldürdü. Sosyal medyada fotoğrafından etkilendiği kızla buluşan 51 yaşındaki sanatçı, kandırıldığını belirtip ekledi: "Meğer kız, profilinde ünlü bir yıldızın fotoğrafını kullanmış."

Sosyal mesaj

Çapkın şarkıcı Rafet El Roman, dünkü itirafıyla güldürdü. Sosyal medyada fotoğrafından etkilendiği kızla buluşan 51 yaşındaki sanatçı, kandırıldığını belirtip ekledi: "Meğer kız, profilinde ünlü bir yıldızın fotoğrafını kullanmış."

Aydın HAMZA

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