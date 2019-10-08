İskoçya'dan arazi alıp lord ve lady unvanına sahip oldular! İşte o ünlüler

İskoçya'nın dünyaya tanıtılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ülkenin batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden yaklaşık 1 metrekarelik arazi satın alanlar, 'lord' ve 'lady' unvanına sahip olabiliyor. Türkiye'de son 6 yılda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 40 bin kişi, lord ya da lady unvanına sahip oldu.
Bu kişilerden 24 bini lady, 16 bini ise lord. Genellikle erkeklerin, eşlerine ya da sevgililerine orijinal hediye vermek amacıyla bu sertifikayı aldığı belirtilirken; Türkiye'den 'lord' ve 'lady' unvanı alan ünlüler arasında Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Çağla Şıkel, Deniz Seki, Sibel Can ve Wilma Elles bulunuyor.
Bu kişilerden 24 bini lady, 16 bini ise lord. Genellikle erkeklerin, eşlerine ya da sevgililerine orijinal hediye vermek amacıyla bu sertifikayı aldığı belirtilirken; Türkiye'den 'lord' ve 'lady' unvanı alan ünlüler arasında Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Çağla Şıkel, Deniz Seki, Sibel Can ve Wilma Elles bulunuyor.
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