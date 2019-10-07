Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile işadamı Sadettin Saran, aşklarına geçtiğimiz ay ikinci şansı vermişti. Yeniden başlayan ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen gözde çift, önceki gün Saran'ın otelinin bulunduğu Hırvatistan'ın yolunu tuttu.

Sadettin Saran, Emina Jahovic ve arkadaşlarını Hırvatistan'a özel jetiyle uçurdu. Sevgilisinin misafirleriyle de yakından ilgilenen Sırp güzel, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla da havasını attı. Emina Jahovic'in özel jetle Hırvatistan'a gitmesi, "Saran, aşkının ayağını yerden kesti" dedirtti.



AŞK, EMİNA'YI UÇURDU

Jahovic ile Saran, işadamının özel jetinde böyle pozlar verdi.