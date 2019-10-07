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  • 07.10.2019
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güzel sevgilisi 'i özel jetiyle uçurdu...

, önceki gün ile ’a gitti. Saran, güzel sevgilisini ülkeye özel jetiyle uçurdu... Emina Jahovic'in özel jetle Hırvatistan'a gitmesi, "Saran, aşkının ayağını yerden kesti" dedirtti.

Jetgiller!

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile işadamı Sadettin Saran, aşklarına geçtiğimiz ay ikinci şansı vermişti. Yeniden başlayan ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen gözde çift, önceki gün Saran'ın otelinin bulunduğu Hırvatistan'ın yolunu tuttu.

Sadettin Saran, ve arkadaşlarını 'a özel jetiyle uçurdu. Sevgilisinin misafirleriyle de yakından ilgilenen Sırp güzel, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla da havasını attı. Emina Jahovic'in özel jetle Hırvatistan'a gitmesi, "Saran, aşkının ayağını yerden kesti" dedirtti.


AŞK, EMİNA'YI UÇURDU
Jahovic ile Saran, işadamının özel jetinde böyle pozlar verdi.

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