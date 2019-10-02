İstanbul'daki Sedef Adası ve Bodrum'daki yüzen disko Catamaran'ın sahibi Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük aşkı Ukraynalı model Diana Osypenko'nun yeni yaşı için kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz yıl iki çocuğunun annesi Dilek Birgen'den boşanıp gönlünü Osypenko'ya kaptıran sosyetik işadamı, aşkının üzerine titriyor.

TEKNEDE PARTİ

Birgen, önceki gün aşkının 30. yaşını Bodrum'da teknesinde verdiği partiyle kutladı. Osypenko'nun ailesini ve arkadaşlarını da ağırlayan 75 yaşındaki işadamı, bonkörlüğüyle aşkının gönlünü bir kez daha fethetti.



Yeni yaşını aşkının mavi tur jestiyle kutlayan Ukraynalı model, ailesi ve dostlarıyla Ege koylarının tadını çıkardı



Osypenko, bu karesine "Benim aşkım, en güzel hediyem" notu düşüp Birgen'e teşekkür etti.



Dilek Birgen ise boşanma sonrası gönlünü işadamı Doğuş Aydın'a kaptırmıştı.