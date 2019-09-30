Geçtiğimiz yıllarda sosyetik işadamı Emir Uyar'ın satın aldığı Venedik'te kendi adası üzerinde özel bir konuma sahip olan San Clemente Palace Kempinski, geride bıraktığımız hafta sonu Türkler'in kuşatması altındaydı. Merve Hekimoğlu ile Oben Öztürk'ün bir ömür mutluluğa 'evet' demek için seçtikleri lüks mekan, iki gün iki gece süren kutlamalara sahne oldu.
Misafirlerinin konaklama ve ulaşım masraflarını karşılayıp hiçbir masraftan kaçınmayan genç işadamının bu görkemli düğün için cebinden toplam 1 milyon euro yani yaklaşık 6 milyon 200 bin TL çıktığı konuşuluyor.
SOSYETEYİ BULUŞTURDULAR
Hekimoğlu ile Öztürk'ün düğün töreni, İstanbul sosyetisini İtalya'da buluşturdu.
Otelin sahibi Emir Uyar da düğün törenindeydi.
Misafirlerinin konaklama ve ulaşım masraflarını karşılayıp hiçbir masraftan kaçınmayan genç işadamının bu görkemli düğün için cebinden toplam 1 milyon euro yani yaklaşık 6 milyon 200 bin TL çıktığı konuşuluyor.
SOSYETEYİ BULUŞTURDULAR
Hekimoğlu ile Öztürk'ün düğün töreni, İstanbul sosyetisini İtalya'da buluşturdu.
Otelin sahibi Emir Uyar da düğün törenindeydi.
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