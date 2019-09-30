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  • 30.09.2019
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Yok böyle düğün! ve 'ün Venedik’teki düğününe Türkler’in akını vardı

Venedik’teki , hafta sonu ve ’ün düğününe ev sahipliği yaptı. Çiftin, 1 milyon euro’yu aşan maliyetli düğünü için kente Türkler’in akını vardı.

Venedik kuşatması
Geçtiğimiz yıllarda sosyetik işadamı Emir Uyar'ın satın aldığı Venedik'te kendi adası üzerinde özel bir konuma sahip olan San Clemente Palace Kempinski, geride bıraktığımız hafta sonu Türkler'in kuşatması altındaydı. Merve Hekimoğlu ile Oben Öztürk'ün bir ömür mutluluğa 'evet' demek için seçtikleri lüks mekan, iki gün iki gece süren kutlamalara sahne oldu.



Misafirlerinin konaklama ve ulaşım masraflarını karşılayıp hiçbir masraftan kaçınmayan genç işadamının bu görkemli düğün için cebinden toplam 1 milyon euro yani yaklaşık 6 milyon 200 bin TL çıktığı konuşuluyor.



SOSYETEYİ BULUŞTURDULAR
Hekimoğlu ile Öztürk'ün düğün töreni, sosyetisini 'da buluşturdu.



Otelin sahibi da düğün törenindeydi.

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