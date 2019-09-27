Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 27.09.2019
  • Gazete

Ünlü televizyoncu 'un parmağındaki şaşırttı!

Televizyoncu , oğluyla el ele pozunu paylaştı. Parmağındaki ise herkesi şaşırttı. Ekrandaki başarısı kadar tarzıyla da dikkat çeken Esat Yontuç, "Erkeklerdeki yeni moda tamtur pırlanta alyans mı?" dedirtti.

Elde var şok!

Ünlü televizyoncu Esat Yontuç, önceki gün paylaştığı bir kareyle takipçilerini şaşırttı. 2017'de evlendiği Hande Gülşen'den kısa bir süre önce bebek sahibi olan Yontuç, oğluyla el ele pozunu paylaştı. 'un parmağındaki detay ise şaşkınlık yarattı

Yontuç, alyans olarak kadınlarda görmeye alışık olduğumuz tamtur pırlanta yüzük takmıştı. Ekrandaki başarısı kadar tarzıyla da dikkat çeken Esat Yontuç, "Erkeklerdeki yeni moda tamtur pırlanta alyans mı?" dedirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÜnlü televizyoncu Esat Yontuç'un parmağındaki tamtur pırlanta alyans şaşırttı!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri