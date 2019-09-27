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  • 27.09.2019
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’ filminin galası yapıldı! 'le 'u gecede aşkları yalnız bırakmadı...

Önceki akşam görücüye çıkan ‘’ filminin galasında başrolde aşk vardı. ’i aşkı , ’u da eşi yalnız bırakmadı.

Aşk dolu gala

Kahkaha garantili 'Fırıncının Karısı' filmi, önceki akşam Kanyon AVM'deki galayla görücüye çıktı. Filmin başrol oyuncuları Büşra Pekin'le Alper Kul'u gecede aşkları yalnız bırakmadı.


YönetmenLiğini Murat Onbul'un yaptığı, senaryosunu Murat Taşkent'in yazdığı filmin galasında Pekin'e müzisyen aşkı Ersay Üner; Kul'a da eşi Aylin Kontante destek verdi.


ERSAY ÜNER


AYLİN KONTANTE

Doğan SAVAŞ

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