Kahkaha garantili 'Fırıncının Karısı' filmi, önceki akşam Kanyon AVM'deki galayla görücüye çıktı. Filmin başrol oyuncuları Büşra Pekin'le Alper Kul'u gecede aşkları yalnız bırakmadı.
YönetmenLiğini Murat Onbul'un yaptığı, senaryosunu Murat Taşkent'in yazdığı filmin galasında Pekin'e müzisyen aşkı Ersay Üner; Kul'a da eşi Aylin Kontante destek verdi.
ERSAY ÜNER
AYLİN KONTANTE
Doğan SAVAŞ
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