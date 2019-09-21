Türk modacı Nedret Taciroğlu, adından söz ettirmeye devam ediyor. Başta Jennifer Lopez, Lady Gaga, ünlü model Jasmine Sanders olmak üzere 20'ye yakın dünyaca ünlü ismi giydiren Taciroğlu, Beyonce'un dikkatini çekti. Önceki gün katıldığı bir organizasyonda Nedret Taciroğlu imzalı kostüm giyen Beyonce'ye ilgi büyük oldu. Uluslararası medyada da Taciroğlu'nun tasarımlarının 'mükemmel' olduğu belirtildi. Beyonce da, Taciroğlu'nun çalışmalarını çok beğendiğini ifade etti. Geçtiğimiz aylarda kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Tom Kaulitz ile evlenen dünyaca ünlü model Heidi Klum balayı dönüşü soluğu MTV Müzik Ödülleri Töreni'nde almıştı. Klum da Taciroğlu'nun özel tasarımı bir kıyafet giymişti.
Heidi Klum
Jennifer Lopez
EN ROMANTİK İVEDİK!
Amerikalı ünlü şarkıcı Beyonce, bir davette giydiği Nedret Taciroğlu imzalı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı.
Heidi Klum
Jennifer Lopez
EN ROMANTİK İVEDİK!
Amerikalı ünlü şarkıcı Beyonce, bir davette giydiği Nedret Taciroğlu imzalı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı.
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