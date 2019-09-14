Sosyal medyanın sözde şarkıcılarından Reynmen'e şöhret ağır geldi. Sosyal medya hesaplarından defalarca gazetecilere hakaretler eden Yusuf Aktaş isimli sözde fenomen, önceki akşam ise şiddete başvurdu. Kız arkadaşı olduğu söylenen Miss Turkey 2013 yarışmasının 2. güzeli Berrin Keklikler ile İstinye'de sinemaya giden Reynmen, çıkışta gazetecileri gördü.

Bir muhabirin son derece kibarca yaptığı röportaj talebini çirkin bir şekilde reddeden Reynmen, hızını alamadı ve basın mensuplarının cep telefonlarını gasp etti. AVM güvenliklerinin bile sakinleştiremediği Reynmen, bir muhabire tokat atıp kaşını patlattı. Reynmen "İsimlerinizi söyleyin sizi aldıracağım" diyerek de gazetecileri tehdit etti.

TEPKİ TOPLADI

Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, şikayet üzerine Reynmen'i karakola götürdü. Ekip otosuna bindirilerek İstinye Karakolu'na götürülen Reynmen, ifade verdikten sonra serbest kaldı. Gerçek adı Yusuf Aktaş isimli 23 yaşındaki sözde fenomen, çıkışta ise pişkin tavrını sürdürerek "Reynmen, fosmen çıktı" dedirtti.

PİŞMİŞ KELLE GİBİ SIRITTI



Polis ekiplerine karşı bile laubali tavırlar sergileyen Reynmen, sanki bir gazetecinin kaşını yarmamış gibi pişkin pişkin sırıttı!