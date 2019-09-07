ABD'den tatil için geldiği Bodrum'da parıltılı plaj kıyafetleriyle olay olan Süreyya Yalçın, rotasını Yunanistan'a çevirdi. Önceki gün Mikonos'tan paylaşım yapan ikoncan, incilerle süslü bonesiyle beğeni topladı.
Yalçın, bu seferki tarzıyla eleştiri yerine beğeni aldı.
Yalçın, bu seferki tarzıyla eleştiri yerine beğeni aldı.
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