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  • 07.09.2019
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incilerle süslü bonesiyle beğeni topladı

'den tatil için geldiği 'da parıltılı plaj kıyafetleriyle olay olan , rotasını 'a çevirdi. Önceki gün Mikonos'tan paylaşım yapan ikoncan, incilerle süslü bonesiyle beğeni topladı.

Parıltı gitti inci geldi
ABD'den tatil için geldiği Bodrum'da parıltılı plaj kıyafetleriyle olay olan Süreyya Yalçın, rotasını Yunanistan'a çevirdi. Önceki gün Mikonos'tan paylaşım yapan ikoncan, incilerle süslü bonesiyle beğeni topladı.



Yalçın, bu seferki tarzıyla eleştiri yerine beğeni aldı.

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