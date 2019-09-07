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  • 07.09.2019
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ve eşi , Hamza’nın eğitimi için kesenin ağzını açtı

Futbolcu ve eşi , oğulları Hamza’nın eğitimi için kesenin ağzını açtı. Oğluna yabancı bir dadı ve İngilizce oyun hocası tutan Aslıhan Doğan, Hamza’yı 70 bin liralık anaokuluna yazdıracak.

Okullu Hamza
Başakşehirspor'lu futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan, 11 aylık oğulları Hamza Arda'nın eğitimi için şimdiden seferber oldu. Turan çifti, sevimli oğulları Hamza'yı İngilizce eğitim veren bir anaokuluna yazdırdı. 2. Sayfa'nın haberine göre kendisi de iyi bir eğitim alan Aslıhan Doğan Turan, oğlunun geleceği için ince eleyip sık dokudu.



2020'DE BAŞLAYACAK
Oğluna yabancı bir dadının yanısıra bebeklere İngilizce eğitimi veren uzman bir İngiliz oyun hocası tutan sosyetik güzel, bununla da yetinmedi. Aslıhan Doğan, İngilizce ağırlıklı bir anaokulu için şimdiden sıraya girdi. Yıllık ücreti 70 bin lira olan okula önümüzdeki günlerde kayıt ettirilecek olan Hamza Arda, 2020'de ise okula başlayacak.




Magazin dünyasının en tatlı bebeklerinden olan , önümüzdeki yıl eğitim hayatına başlayacak.


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