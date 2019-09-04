Fenerbahçe'nin kalesini 17 yıl koruyan Volkan Demirel, futbol hayatını noktaladı... Bundan sonraki spor hayatında sarı-lacivertli ekibin teknik kadrosunda yer alacağını açıkladı. Efsane kalecinin "2009 Miss Belçika" güzeli eşi Zeynep Sever ise Instagram'da paylaştığı aile fotoğraflarının altına duygu dolu bir mesaj yazdı: Yıl 2009... Birlikteliğimizin birinci yılı dolmuş. O zamanlar ben Belçika'da yaşıyorum. Hayallerim var; en yakın arkadaşımla Londra'da yaşayacağız. Volkan önümüzdeki yıl evlenelim diyor. Kendisine Avrupa'dan teklifler geliyor. İçinde İngiliz takımları da var. Onun gönlü yine Fenerbahçe'den yana, seni bırakmam fakat Fenerbahçe'den de kopamam diyor. İkna ediyor ve ben de dahil oluyorum bu üç kişilik aşka...



Mutlu çiftin Yade ve Yeda isimli iki kızı bulunuyor.

KULAKLARIMI TIKADIM

Rakip takım taraftarlarının dediği hiçbir şeyi önemsememeye başladım zamanla. Zaten bir insanın üç aylık bebeğine küfür edilmesinden daha ağır ne olabilir ki? Alıştım, kulaklarımı tıkadım. Eşimden dolayı beni ve ailemi sevdiniz. Ben de eşim sayesinde sizi sevdim, çok seviyorum, hep çok seveceğim! Her şey için, tüm güzel sözleriniz, desteğiniz ve varlığınız için teşekkür ederiz. İyi ki başka bir takım değil, iyi ki Fenerbahçe!"