İbrahim Kutluay'dan kendisine 3 aylık uzaklaştırma kararı aldıran eski aşkı Edwina Sponza'ya taş geldi. Sponza tarafından aldatıldığı iddia edilen eski basketbolcu, sessizliğini korumuştu. Kutluay, önceki günkü İngilizce paylaşımla da sosyetik yogacıyı üstü kapalı iğneledi.

UMRUMDA DEĞİL MESAJI!

Onların seni yargılamasına, yanlış anlamasına, dedikodu yapmasına izin ver. Onların görüşleri senin problemin değil. Kibarlığını koru, kendini aşka ada, gerçekliğinde özgür ol. Onların ne söylediği önemli değil, güzelliğinin ve gerçekliğinin değerinden şüphe etme. Sadece her zaman yaptığın gibi parla.