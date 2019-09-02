Güzel oyuncu Bade İşcil, önceki gün ilginç bir tesadüfle karşılaştı. Ünlü oyuncu, bir takipçisinin gönderdiği kareyle kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İşcil, takipçisinin gönderdiği Avusturya'daki Bad Ischl şehrinin tabelasını hesabında paylaştı. İşcil, adı ve soyadının Avusturya'daki kaplıcalarıyla ünlü şehrin yazılışına benzediğini görünce kahkaya boğuldu. Güzel oyuncuyla şehrin adlarının telaffuzunun da birbirine benzemesi herkesi güldürdü.

iLGİNÇ RASTLANTI

36 yaşındaki oyuncunun bu gülümseten tesadüfü sosyal medyada paylaşması da akıllara "İsim-Şehir" adlı kelime oyununu getirdi.

Güzel oyuncuya takipçilerinden "Artık 'İsim-Şehir' oynarken 'B' harfiyle yazacağım şehirle ünlü belli oldu. Bir taşla iki kuş vurmak buna denir" diye esprili yorumlar geldi.