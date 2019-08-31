Magazin dünyasının ünlü çiftinden beklenen haber geldi... Aralık 2018'de Amsterdam'da evlenen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın bundan iki ay önce evlerini ayırdıkları iddia edilmişti. Kriz olduğunu doğrulayan çift, "Sorunları aşıp evliliğimize ikinci bir şans verdik" açıklaması yapmıştı. Geçtiğimiz hafta ise sahnedeki Ferhat Göçer'in Akçıl'ın eski sevgilileri Hadise ile İzel'in ismini anmasıyla bulunduğu ortamı terk eden Burcu Kıratlı, önceki gün ise sosyal medyadan adeta "Boşanıyoruz" ilanı yaptı. 30 yaşındaki oyuncu, kendisine "Mucizem" diyen Sinan Akçıl'la olan fotoğraflarını Instagram'dan sildi.
ANLAŞMALI BOŞANMA...
Eşini takibi bırakan Burcu Kıratlı, profilindeki 'Akçıl' soyadını da kaldırdı. Bundan birkaç saat sonra ise ünlü müzisyen, Kıratlı'yı takibi bıraktı. Kıskançlık yüzünden tartıştıkları konuşulan Burcu Kıratlı ile Akçıl'ın bu son krizi aşamadığı ve anlaşmalı olarak boşanmak için mahkemeye başvuracakları iddia edildi.
30 yaşındaki güzel oyuncu, evlenirken "Hayatımız ömür boyu bir lunapark kadar renkli olacak" demişti.
ANLAŞMALI BOŞANMA...
Eşini takibi bırakan Burcu Kıratlı, profilindeki 'Akçıl' soyadını da kaldırdı. Bundan birkaç saat sonra ise ünlü müzisyen, Kıratlı'yı takibi bıraktı. Kıskançlık yüzünden tartıştıkları konuşulan Burcu Kıratlı ile Akçıl'ın bu son krizi aşamadığı ve anlaşmalı olarak boşanmak için mahkemeye başvuracakları iddia edildi.
30 yaşındaki güzel oyuncu, evlenirken "Hayatımız ömür boyu bir lunapark kadar renkli olacak" demişti.
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