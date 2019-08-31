Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 31.08.2019
  • Gazete

Mucize olmadı! ile ’ın evliliğindeki kriz bitmedi...

Aralık 2018’de evlenen ile ’ın evliliğinde iki aydır süren kriz bitmedi. Akçıl’ın ‘Mucizem’ dediği güzel oyuncu, önceki gün ‘Akçıl’ soyadını, eşini ve onunla fotoğraflarını ’dan sildi. Sinan Akçıl’dan da Kıratlı’ya aynı şekilde karşılık geldi.

Mucize olmadı!
Magazin dünyasının ünlü çiftinden beklenen haber geldi... Aralık 2018'de Amsterdam'da evlenen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın bundan iki ay önce evlerini ayırdıkları iddia edilmişti. Kriz olduğunu doğrulayan çift, "Sorunları aşıp evliliğimize ikinci bir şans verdik" açıklaması yapmıştı. Geçtiğimiz hafta ise sahnedeki Ferhat Göçer'in Akçıl'ın eski sevgilileri Hadise ile İzel'in ismini anmasıyla bulunduğu ortamı terk eden , önceki gün ise sosyal medyadan adeta "Boşanıyoruz" ilanı yaptı. 30 yaşındaki oyuncu, kendisine "Mucizem" diyen 'la olan fotoğraflarını Instagram'dan sildi.



ANLAŞMALI BOŞANMA...
Eşini takibi bırakan Burcu Kıratlı, profilindeki 'Akçıl' soyadını da kaldırdı. Bundan birkaç saat sonra ise ünlü müzisyen, Kıratlı'yı takibi bıraktı. Kıskançlık yüzünden tartıştıkları konuşulan Burcu Kıratlı ile Akçıl'ın bu son krizi aşamadığı ve anlaşmalı olarak boşanmak için mahkemeye başvuracakları iddia edildi.



30 yaşındaki güzel oyuncu, evlenirken "Hayatımız ömür boyu bir lunapark kadar renkli olacak" demişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMucize olmadı! Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl’ın evliliğindeki kriz bitmedi...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri