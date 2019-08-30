YENİ sezonda 'Diriliş Osman' dizisiyle atv'de hayranlarının karşısına çıkacak olan Burak Özçivit, yoğun bakıma girdi. Bir yıldır diziye özel hocalarla hazırlanan Özçivit, haftanın 6 günü günde 5 saat kılıç, at binme ve fitness eğitimleri aldı. 35 yaşındaki oyuncu, rolüne 007 James Bond'u canlandıran Daniel Craig gibi özel hazırlandı. Özçivit, ağır antrenmanlar eşliğinde hazırlanırken beslenme düzenini de kökten değiştiren Craig gibi diyetisyenlerden destek aldı.

KEMİK SUYUYLA GÜÇLENDİ

Kas kütlesini artırmak için ağırlık çalışan Özçivit; makarna ve tatlıyı hayatından çıkardı. Protein ağırlıklı beslenen oyuncu, kahvaltıda 3 yumurta beyazı ile 1 dilim tam buğday ekmeği tüketiyor.

Arada yoğurt, meyve ve kuruyemiş yiyen Özçivit, sofrasından kırmızı etle balığı eksik etmiyor. Oyuncu, kemik suyu içerek de kaslarını güçlendiriyor.



Özçivit, rolüne hazırlanırken Daniel Craig gibi beslenme düzenini kökten değiştirdi.



MİLYONLARI REDDETTİ



Haftanın 6 gününü sette geçiren Özçivit, eşi Fahriye Evcen'le Nisan'da kucağına aldığı oğlu Karan'ı ancak geceleri sevebiliyor. Özçivit, yoğun geçen dizi çekimleri dolayısıyla yurt dışından gelen milyon dolarlık reklam tekliflerini de geri çeviriyor.

ÖZGE GÜRCAN